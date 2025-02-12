鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)EPS預估下修至4.43元，預估目標價為50.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 06:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.51元下修至4.43元，其中最高估值5.5元，最低估值4元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.5(5.5)
|5.3
|5.75
|最低值
|4(4)
|4.25
|4.4
|平均值
|4.49(4.55)
|4.85
|4.9
|中位數
|4.43(4.51)
|4.86
|4.55
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1,022.45億
|1,039.83億
|907.33億
|最低值
|862.27億
|884.28億
|885.81億
|平均值
|902.01億
|922.62億
|895.92億
|中位數
|882.79億
|899.44億
|894.62億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.15
|4.79
|7.71
|6.43
|3.65
|營業收入
|643.95億
|852.62億
|1,015.97億
|939.68億
|855.30億
詳細資訊請看美股內頁：
阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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