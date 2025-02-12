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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)EPS預估下修至4.43元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 06:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.51元下修至4.43元，其中最高估值5.5元，最低估值4元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值5.5(5.5)5.35.75
最低值4(4)4.254.4
平均值4.49(4.55)4.854.9
中位數4.43(4.51)4.864.55

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值1,022.45億1,039.83億907.33億
最低值862.27億884.28億885.81億
平均值902.01億922.62億895.92億
中位數882.79億899.44億894.62億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.154.797.716.433.65
營業收入643.95億852.62億1,015.97億939.68億855.30億

詳細資訊請看美股內頁：
阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSADM

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