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鉅亨速報 - Factset 最新調查：葛蘭素史克公司GSK-US的目標價調降至38.4元，幅度約4.07%

鉅亨網新聞中心 2025-01-14 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對葛蘭素史克公司(GSK-US)提出目標價估值：中位數由40.03元下修至38.4元，調降幅度4.07%。其中最高估值61.51元，最低估值30.25元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予葛蘭素史克公司評價：積極樂觀8位、保持中立10位、保守悲觀4位。

葛蘭素史克公司今(14日)收盤價為32.7元。近5日股價下跌4.07%，標普指數下跌2.33%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GSK市場預估目標價

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