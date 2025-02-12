鉅亨速報 - Factset 最新調查：Shopify公司(SHOP-US)EPS預估下修至1.54元，預估目標價為133.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 22:15
根據FactSet最新調查，共41位分析師，對Shopify公司(SHOP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.57元下修至1.54元，其中最高估值1.81元，最低估值1.23元，預估目標價為133.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.81(1.81)
|2.68
|3.11
|3.69
|最低值
|1.23(1.09)
|1.51
|1.93
|2.45
|平均值
|1.54(1.55)
|1.93
|2.44
|2.87
|中位數
|1.54(1.57)
|1.88
|2.34
|2.48
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|124.76億
|162.57億
|212.67億
|275.68億
|最低值
|105.92億
|122.91億
|150.82億
|184.32億
|平均值
|109.34億
|132.26億
|167.31億
|208.98億
|中位數
|108.80億
|130.94億
|158.07億
|197.37億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.27
|2.34
|-2.73
|0.10
|營業收入
|29.29億
|46.12億
|56.00億
|70.60億
詳細資訊請看美股內頁：
Shopify公司(SHOP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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