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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Shopify公司(SHOP-US)EPS預估下修至1.54元，預估目標價為133.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 22:15


根據FactSet最新調查，共41位分析師，對Shopify公司(SHOP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.57元下修至1.54元，其中最高估值1.81元，最低估值1.23元，預估目標價為133.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.81(1.81)2.683.113.69
最低值1.23(1.09)1.511.932.45
平均值1.54(1.55)1.932.442.87
中位數1.54(1.57)1.882.342.48

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值124.76億162.57億212.67億275.68億
最低值105.92億122.91億150.82億184.32億
平均值109.34億132.26億167.31億208.98億
中位數108.80億130.94億158.07億197.37億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.272.34-2.730.10
營業收入29.29億46.12億56.00億70.60億

詳細資訊請看美股內頁：
Shopify公司(SHOP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSHOP

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