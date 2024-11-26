聯詠臺南研發中心2027年Q3完工 年產值估達300億元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-26 11:15

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聯詠 (3034-TW) 今 (26) 日舉辦「臺南研發中心大樓新建工程」開工典禮，公司預計，新大樓將於 2027 年第三季完工，未來可提供南科 1,000 個研發職位，年產值預估達 300 億元，期待這座研發中心大樓將成為激發創新、促進合作與照顧員工福祉的核心場所，引領公司及其合作夥伴邁向未來。

聯詠指出，智慧節能研發大樓位於南科南路與南科二路的交匯的核心地段，共設地上 7 層和地下 3 層， 未來將成為南科園區內科技創新永續發展的新地標，也鞏固公司在全球半導體產業的領先地位，並推動科技與環境永續的和諧共生。

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聯詠說，臺南研發中心功能涵蓋辦公與研發實驗場域，設計靈感源自公司核心產品「智慧影像顯示 IC」，體現晶片整合創新之美。內部空間設計以大型核心辦公空間為主，搭配小型討論區及創新會議空間，營造出能激發創意的高效工作場域。大樓外觀採 L 型量體設計，有效提升空間使用效率，主立面逐層退縮並設置綠植露臺，象徵聯詠科技不斷向上的成長願景。

聯詠此次攜手知名的九典聯合建築師事務所，將環境責任融入建築設計，以達成 LEED、WELL、智慧建築、綠建築、能效標章等多項認證為目標。建築設計利用立面遮陽與空氣導流設計，大幅降低能耗，節能效率達 25%，屋頂並設置 360kw 太陽能板。年節電約 200 萬度，減少 1000 公噸的碳排放，並採節水設計，全年可節省約 1200 公噸水資源。