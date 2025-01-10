〈電信三雄財報〉遠傳2024年營收、EBITDA創高 每股賺3.56元寫10年新高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-10 19:34
遠傳 (4904-TW) 今 (10) 日指出，在遠亞合併綜效、用戶穩定升級 5G，以及資通訊服務營收挹注下，2024 全年營收達 1046.23 億元，EBITDA 363.11 億元，皆寫下歷史同期新高，另外，每股純益 3.56 元則寫近 10 年新高。
遠傳去年 12 月營收 99.92 億元，月增 7.1%，年增 14.9%；EBITDA 32.6 億元，月增 7.1%，年增 16%；稅後純益 13.41 億元，月增 17.1%，年增 16%，每股純益 0.37 元。
遠傳去年第四季營收 291.68 億元，季增 17.9%，年增 10.2%；EBITDA 93.81 億元，季增 3.1%，年增 15.1%；稅後純益 36.56 億元，季增 15.7%，年增 28.8%。
遠傳 2024 全年營收 1046.23 億元，年增 11.7%；EBITDA 363.11 億元，年增 13.2%；稅後純益 128.43 億元，年增 14.8%，每股純益 3.56 元。
遠傳去年 12 月行動通訊業務穩健成長，5G 月租型用戶滲透率達 43%，與月租型用戶每月平均貢獻度 (ARPU) 自遠亞合併以來連續 12 個月穩健擴大，帶動整體行動服務營收年成長率高達 9.4%，為 51.51 億元，再創行動服務營收新高，並繳出自 2021 年 3 月以來連續 46 個月正成長的佳績。
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