微軟Microsoft AI Tour登場 遠傳大秀AI肌肉

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-14 18:53

‌



微軟 (MSFT-US)Microsoft AI Tour 台北場今 (14) 日登場，遠傳 (4904-TW) 身為目前台灣電信業唯一微軟授權解決方案合作夥 (LSP)，遠傳於現場展示自主開發的 IT 智能維運系統，更提供 1 對 1 企業 AI 轉型諮詢，攜手企業無痛導入生成式 AI 工具。

資訊暨數位轉型科技群執行副總暨資訊長胡德民指出，生成式 AI 降低 AI 使用門檻，帶動「白領革命」，企業如何賦能員工從用 AI、懂 AI、到駕馭 AI，提升生產力與創造力，將決定企業未來的競爭力。

‌



遠傳與微軟深化結盟，共同推動生成式 AI 應用落地、全面賦能員工，並由內而外提高遠傳客戶體驗、發展 AI 生態系與產業應用場景，助力企業進行 AI 轉型。

遠傳以全民 AI 加上四軌並行的戰略，包含「增進員工生產力、提升開發效率、強化資安韌性、加速商業創新」，結合微軟 Microsoft 365 Copilot、GitHub Copilot、Copilot for Security 與 Azure OpenAI 服務，對內推動生成式 AI 的部署與運用，進而優化客戶體驗與獲利能力。

對外遠傳也將這四大戰略轉為幫助企業賦能的四大即戰力，並以自身經驗歸納出 AI 科技導入與應用的十大挑戰與解方，從如何策略性部署導入 AI 工具並量化成效、完善 IT 架構以做好數據治理、到如何善用 AI 加值商業應用，幫助企業轉型。

遠傳在現場也展示採用 Azure OpenAI 自主開發的 IT 智能維運系統「AI 智靈」，維運助手專門為維運團隊解決處理海量資訊的難題，能夠處理每月超過 3 萬封服務狀態信件、50 種以上日誌類別以及每天超過 6 億筆的日誌。