遠傳評估擴大投資MaiCoin 力拚今年送件創新板上市

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-21 17:44

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台灣最大虛擬貨幣平台 MaiCoin 執行長劉世偉今 (21) 日表示，MaiCoin 計畫今年向主管機關送件，目標在創新板上市。遠傳 (4904-TW) 總經理井琪指出，雖然目前持股 MaiCoin 仍不多，但未來評估擴大投資。

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不過劉世偉強調，實際的上市具體時程，仍要視主管機關的審核進度，但力拚今年送件，在創新板上市。

井琪則表示，遠傳去年策略投資 MaiCoin 時，已經接近募資尾聲，因此持股比例僅占個位數百分比，對遠傳而言是規模相對小的投資，不過已評估參與下一輪 MaiCoin 融資，進一步提高持股比例，持續規劃擴大投資 MaiCoin。