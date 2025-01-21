遠傳評估擴大投資MaiCoin 力拚今年送件創新板上市
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-21 17:44
台灣最大虛擬貨幣平台 MaiCoin 執行長劉世偉今 (21) 日表示，MaiCoin 計畫今年向主管機關送件，目標在創新板上市。遠傳 (4904-TW) 總經理井琪指出，雖然目前持股 MaiCoin 仍不多，但未來評估擴大投資。
劉世偉表示，過去台灣在區塊鏈、虛擬貨幣的相關法規一片空白，主關機關不太可能讓沒有受監管的公司或產業上市，不過在過去兩年籌備階段時，已注意到台灣資本市場持續往好的方向發展，加上相關法律框架日益完善，證期局計畫在年中將專法草案送進行政院，今年也實施虛擬資產登記制，都是公司成長的重要基礎。
不過劉世偉強調，實際的上市具體時程，仍要視主管機關的審核進度，但力拚今年送件，在創新板上市。
井琪則表示，遠傳去年策略投資 MaiCoin 時，已經接近募資尾聲，因此持股比例僅占個位數百分比，對遠傳而言是規模相對小的投資，不過已評估參與下一輪 MaiCoin 融資，進一步提高持股比例，持續規劃擴大投資 MaiCoin。
另外，劉世偉也持續看好虛擬貨幣市場，指出 MaiCoin 每日交易量約 3000 至 5000 萬美元，一年交易量則約 10 億美元左右，交易量逐年成長，加上美國總統川普對加密貨幣持友好態度，認為將加快虛擬貨幣市場成長的速度。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇