DeepSeek低成本提供高效能新AI模型 基金經理人樂見對投資標的帶來新助益

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-12 15:04

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DeepSeek 的推出震撼市場，許多訊息仍待解讀，對百達機器人科技、數位科技與能源轉型策略這 3 大投資團隊來說，樂見新的 AI 模型誕生，可望對投資標的帶來正面助益，首先是成本大幅降低，這些平台公司將更便於利用數據來提升服務品質和用戶體驗，進而推動營收增長。

首先，對百達 - 機器人科技基金而言有幾大影響，第一是高效能晶片需求： DeepSeek 以極低的成本提供高效能 AI 模型，這可能迫使西方企業重新評估其 AI 模型的開發與運行成本。隨著企業尋求降低開支，對於高效能晶片的需求可能會增加，尤其是針對支持 AI 運算的先進半導體。

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第二為供應鏈動態： DeepSeek 的推出可能導致半導體供應鏈的調整，特別是在 2025 年下半年供應逐漸穩定的情況下。若市場需求未達預期，可能會進一步影響供應鏈的運作模式。

第三是貿易限制： DeepSeek 的開源特性使得美國政府在限制其擴散上面臨挑戰。這可能減少對中國技術的直接限制，並使得類似 DeepSeek 的開源 AI 模型在全球範圍內更易於獲得和應用。

第四是汽車及工業部門： 對於汽車和工業半導體股票的影響相對有限，這些領域仍預期在 2026 年達成營收和獲利的回升。DeepSeek 的技術進步不會顯著改變這些產業的基本面，反而可能成為未來發展的增長動力。

百達投信指出，短期內 DeepSeek 可能會影響 AI 相關硬體的投資策略，促使企業更加注重資源的高效利用。長期而言，隨著 AI 推理成本的降低，將進一步刺激 AI 軟體的廣泛採用，這將為先進晶片的需求創造新的市場機會，進而提升百達 - 機器人科技的投資成長空間。

此外，百達 - 數位科技基金也有 3 大利多：（一）平台公司利益：主要科技平台（如微軟、Meta、亞馬遜等）將能夠利用 DeepSeek 的高效能 AI 模型，這將顯著提升其投資回報率。這些公司擁有龐大的專有數據集，能夠更有效地整合和應用 AI 技術，從而增強其市場競爭力。

（二）AI 採用障礙降低：DeepSeek 的效率提升可能降低企業在 AI 採用上的門檻，尤其是對於中小型企業而言。這意味著更多的企業將能夠以較低的成本進入 AI 市場，進一步推動整體市場的成長。

（三）模型訓練不確定性： 雖然目前對 DeepSeek 的影響評估仍然初步，但其訓練過程和底層基礎設施的具體細節尚未完全確認，這可能影響未來投資決策的準確性。

綜而言之，百達 - 數位科技的投資策略將受益於 AI 技術的進步，特別是在平台公司的競爭優勢上。隨著 AI 技術的普及，這使得百達 - 數位科技在未來的市場中具有更高的成長潛力。