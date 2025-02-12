市場委蛇多空難測 如何兼顧收益又低風險？法人建議入手全球優質債最安心

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-12 11:16

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金蛇年的資本市場走勢如蛇行蜿蜒，正如當前全球市場面對的挑戰與契機，川普政策的不確定性、主要央行的貨幣政策動向、DeepSeek 對 AI 產業的衝擊等多重因素，使各地區和產業的機遇更分歧，如何能有穩健收益且平衡風險？富達投信建議投資人以全球優質股息策略與優質債券為核心資產配置，同時關注科技股包括雲端、軟體與 IT 服務等長線受惠產業。

富達國際台灣投資長陳威宏針對金蛇年投資展望提出看法。全球投資市場正處於關鍵變局，川普政府釋出的政策調整，包括對各國祭出的關稅、收緊非法移民政策及放寬能源產業管制，影響供應鏈、企業成本與通膨預期，可能導致美國經濟減緩、停滯性通膨機率上升，進一步使聯準會貨幣政策面臨兩難。

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隨著利率與貿易不確定性使企業營運環境更加嚴峻，企業財務韌性比以往更為重要，穩健的現金流與股息政策成為投資人評估企業價值的關鍵。供應鏈變動與政策調整可能影響部分產業，但適應力和競爭力俱強的企業仍具投資價值。因此，建議投資人以全球優質股息策略作為投資組合的核心配置之一，因股息是股票投資主要的收益來源，高品質企業的穩定配息能為投資人提供良好的防禦。

在當前市場波動仍存不確定性的環境下，債券市場是投資組合中提供穩健收益來源且平衡風險的重要配置。其中，美國利率仍維持相對高檔的環境，意味高品質信用債仍可提供穩定收益；而歐洲利率政策逐步明朗且趨穩，降息 1 碼至 2.75%，不僅有助支撐企業與經濟表現，亦提升長天期政府公債投資價值，市場也預期進一步寬鬆空間。建議投資人配置全球優質債券，作為獲取固定收益的來源。

DeepSeek 展示的 AI 模型技術突破，使市場重新評估科技產業格局和發展趨勢，特別是其對半導體與雲端運算的影響。短期內，市場波動可能加劇，特別是高階硬體製造商可能因 AI 應用成本下降而面臨壓力。投資人可透過更靈活的操作，挖掘受惠 AI 人工智慧，能加速其數位轉型或推動其產品與服務成長潛力的產業，包括工業軟體、媒體串流與遊戲等。同時，關注具競爭優勢的科技企業，特別是在市場情緒降溫後，可能出現更具吸引力的投資機會。