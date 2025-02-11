〈台股盤後〉台積電熄火 矽光子及機器人族群領攻上漲131點
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-11 14:06
台北股市今 (11) 日在權值股台積電 (2330-TW) 熄火，收盤小漲 5 元或 0.45%，盤中由矽光子及機器人族群爲重心，終場大盤收漲 131.91 點，以 23384.05 點作收，盤中航運股也來參一腳走揚，市場專家指出，大盤的位階已高，指數再漲的空間不大，建議對急漲個股站在賣方處理。
新台幣兌美元匯價 11 日中午暫收平盤 32.839 元，成交金額 4.24 億美元。
今天台股大盤開盤爲 23321.92 點，最高來到 23485.51 點，最低爲 23289.76 點，，終場大盤收漲 131.91 點，以 23384.05 點，市場成交值 3466.37 億元。
今天大盤整體集中市場電子類股上漲 0.69%，占大盤成交比重 68%。航運股上漲 0.32%，占大盤 2.67%，營建股下跌 0.47%，占大盤成交比重爲 2.1%。
台積電 (2330-TW) 股價今天收盤報 1110 元，收盤小漲 5 元或 0.45%，亞光 (3019-TW) 盤中一度漲停，收盤報 193 元，較昨日上漲 11 元，而蘋果概念股的大立光 (3008-TW) 收平盤及玉晶光 (3406-TW) 收盤股價下跌 2 元。
貨櫃航運股收盤以長榮 (2603-TW) 最強、萬海 (2615-TW) 也上漲作收，陽明 (2609-TW) 收在平盤價。
資深證券分析師簡伯儀說，台股已進入回補跳空下跌缺口的上緣，解套賣壓也隨之而來，操作上遇有急漲應先站在賣方；而資深證券分析師黃漢成說，目前的台股上漲空間不大，應採取來回操作應對。
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