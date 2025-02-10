勝過台積電、鴻海！0050單周受益人大增4.3萬 改寫市值型ETF新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-10 15:07

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據集保結算所最新資料，春節開工首周投資人數增加排行榜前十名，ETF 聲量最高的 0050 單周大增 4.3 萬人，改寫市值型 ETF 新高紀錄，受惠市場議題的台積電、鴻海、廣達、緯創等權值股，至於 006208、00878、0056 等台股 ETF，則分別增加萬人以上，也都榜上有名。

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法人分析，年後市值型 ETF 加碼熱度贏過高股息商品，其原因來自於一、長期股價成長性優於高股息看的見；二、指標 0050 調降費用率吸引力大，成為新進小資、小孩存股的首選。2024 年受惠於 AI 需求成長，市值型 ETF 繳交出亮眼報酬，0050 在 2024 年含息報酬率 48.2%，大幅超越全體台股主動基金平均的 22.3%，以及大盤的 31.7%，讓投資人瞭解存股不用跟風高股息，市值型更是追成長的重要關鍵。

法人認為，0050 投資上市市值前 50 大個股，絕對不會錯過台股上漲行情，觀察證交所 12 月定期定額排行榜前十大標的、年後加碼的前十大標的個股，皆是 0050 成分股，等於只要買一檔 0050 就囊括熱門標的，不再煩惱選股。

而 0050 日前宣告調降經理費與保管費，採隨規模成長持續調降，未來最低會降到接近 0.05%，可以說只要規模成長費用率「天天都在降」，現在已是市面上經理費最低的台股 ETF，複利效果加乘，。

長期推廣 0050 的知名教授周冠男表示，「0050 調降費用率後，所省下的費用，都是你未來資產複利增長的強大力量。」。再加上市場傳出 0050 有望進入分割，一張價格將成為 40 元左右的親民價，預計將持續吸引投資人湧入，引起新話題。