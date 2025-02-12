研調：今年AI伺服器成長仍有變數 DeepSeek恐降低客戶對高階AI依賴

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-12 16:45

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根據 TrendForce 最新研究，2025 年受到美國晶片禁令、DeepSeek 效應、輝達 (NVDA-US)GB200/GB300 Rack 供應鏈整備進度等影響，使得今年 AI 伺服器出貨仍有變數。TrendForce 也點出最壞情況，指出 DeepSeek 效應可能導致客戶降低對高階 AI 方案的依賴。

TrendForce 指出，2024 年全球 AI 伺服器出貨量受惠大型雲端業者 (CSP)、OEM 的強勁需求，出貨年增 46%。不過今年面臨諸多不確定因素，包括美國、DeepSeek 效應、輝達 GB200/GB300 Rack 供應鏈整備進度等，為今年 AI 伺服器出貨成長增添變數，TrendForce 也因此提出 3 種可能情境。

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第一種為基礎情境，TrendForce 認為發生機率最高。近期微軟 (MSFT-US)、Meta(META-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 及 Google(GOOG-US) 等 CSP 業者皆宣布，今年擴大對雲端或 AI 基礎設施的資本支出，平均年成長可望超過 30%，以支撐 AI 伺服器的需求。

此外，目前供應鏈對全年整體 AI 伺服器出貨無明顯變化，因此 TrendForce 預估在此情境下，今年 AI 伺服器出貨有望年增近 28%。不過如果今年 GB200/GB300 Rack 出貨放量遇到挑戰，CSP 等終端客戶可能轉為優先拉貨 HGX、MGX 等機種，或是布建自有 ASIC 基礎建設。

第二種情境則是發生率次高的悲觀情境，預估整體 AI 伺服器出貨年增介於 20 至 25%。TrendForce 認為，美國可能進一步管制 AI 晶片輸入中國，加上輝達 GB Rack 方案因設計較為複雜，出貨將落在 2025 年下半年，GB300 也預計在同個時間點推出，因規格較高，將拉長整體伺服器 Rack 系統測試、驗證時程。此外，考量 DeepSeek 效應，可能導致客戶對高階 AI 方案的依賴。

第三種情境為樂觀情境，立基於中美政府的 AI 政策轉為積極，如美國的 Stargate 計畫可望加速各業者布建 AI 伺服器。另外，儘管 DeepSeek 可能影響高階 GPU 採用，但美系 CSP 購置自家 ASIC AI 伺服器的速度優於預期，加上預期 DeepSeek 效應有助擴大 AI 應用場景，將帶動邊緣 AI 伺服器發展。依此情境，樂觀預估今年 AI 伺服器出貨年增近 35%。