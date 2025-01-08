研調：川普2.0添不確定因素 估2025年伺服器出貨年增僅3.9%

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-08 12:46

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根據 DIGITIMES 最新報告指出，川普即將上任，可能帶來課稅威脅，加上全球總經不穩定，以及中美地緣競爭加劇，都是今年伺服器所面臨的挑戰，認為今年伺服器成長趨緩，復甦動能有限，預估今年伺服器出貨年增僅 3.9%。

DIGITIMES 指出，2024 至 2029 年全球伺服器出貨的年複合成長率 (CAGR) 預計達 4%，不過除了今年伺服器出貨成長放緩，預估到了 2026 年，大型雲端業者 (CSP) 預期將減緩對高階 AI 伺服器的投資，部分資本支出將重新配置至通用型伺服器，導致 2026 年伺服器出貨量成長率預計將持續放緩至 2.2%。

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DIGITIMES 進一步提到，2027 年隨著市場和供應鏈對地緣政治變化的調整逐步完成，伺服器硬體技術迎來多層次更新，整體出貨量可望成長 7%。不過 2028 年至 2029 年，市場成長幅度則將再度趨緩。

資深分析師蕭聖倫表示，2025 年的最大亮點主要來自採用高運算密度、液冷散熱解決方案的輝達 (NVDA-US)NVL72 與 NVL36 機櫃架構伺服器量產出貨，最新的高階 AI 伺服器架構可因應新一波生成式 AI 需求，包括大型語言模型 (LLM)、AI Agent、影像生成、多模態 AI 應用與科學運算等多元領域。

DIGITIMES 預估，AI 伺服器出貨在 2025 年將往 200 萬台邁進，占整體伺服器出貨比重攀升至 1 成以上，不僅為供應鏈帶來可觀商機，也引發各國政府與企業的新一輪投資熱潮。

蕭聖倫認為，2027 年伺服器關鍵技術的突破，會是市場需求爆發的關鍵因子，包括處理器製程將跨進 3 奈米世代，記憶體方面也將有新一代的 DDR6 及 HBM4 支援，加上 CXL 3.0 互連協定逐步成熟、PCIe 6.0、1.6T 乙太網路 (Ethernet) 的推出，將刺激市場進行大規模更新換代，預示市場結構轉型與技術升級的全面落實。