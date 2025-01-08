研調：川普2.0添不確定因素 估2025年伺服器出貨年增僅3.9%
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-08 12:46
根據 DIGITIMES 最新報告指出，川普即將上任，可能帶來課稅威脅，加上全球總經不穩定，以及中美地緣競爭加劇，都是今年伺服器所面臨的挑戰，認為今年伺服器成長趨緩，復甦動能有限，預估今年伺服器出貨年增僅 3.9%。
DIGITIMES 指出，2024 至 2029 年全球伺服器出貨的年複合成長率 (CAGR) 預計達 4%，不過除了今年伺服器出貨成長放緩，預估到了 2026 年，大型雲端業者 (CSP) 預期將減緩對高階 AI 伺服器的投資，部分資本支出將重新配置至通用型伺服器，導致 2026 年伺服器出貨量成長率預計將持續放緩至 2.2%。
DIGITIMES 進一步提到，2027 年隨著市場和供應鏈對地緣政治變化的調整逐步完成，伺服器硬體技術迎來多層次更新，整體出貨量可望成長 7%。不過 2028 年至 2029 年，市場成長幅度則將再度趨緩。
資深分析師蕭聖倫表示，2025 年的最大亮點主要來自採用高運算密度、液冷散熱解決方案的輝達 (NVDA-US)NVL72 與 NVL36 機櫃架構伺服器量產出貨，最新的高階 AI 伺服器架構可因應新一波生成式 AI 需求，包括大型語言模型 (LLM)、AI Agent、影像生成、多模態 AI 應用與科學運算等多元領域。
DIGITIMES 預估，AI 伺服器出貨在 2025 年將往 200 萬台邁進，占整體伺服器出貨比重攀升至 1 成以上，不僅為供應鏈帶來可觀商機，也引發各國政府與企業的新一輪投資熱潮。
蕭聖倫認為，2027 年伺服器關鍵技術的突破，會是市場需求爆發的關鍵因子，包括處理器製程將跨進 3 奈米世代，記憶體方面也將有新一代的 DDR6 及 HBM4 支援，加上 CXL 3.0 互連協定逐步成熟、PCIe 6.0、1.6T 乙太網路 (Ethernet) 的推出，將刺激市場進行大規模更新換代，預示市場結構轉型與技術升級的全面落實。
蕭聖倫表示，整體來說，未來伺服器市場的增長將在地緣政治風險與技術進步的交織影響下呈現波動性，其中 AI 伺服器的滲透率提升與技術更新的推進，成為市場動態演變的關鍵力量。
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