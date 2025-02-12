港大研發口服砒霜治療白血病 存活率逾97%

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 10:32

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港大醫學院成功研發首款全球化香港處方藥物——藥用口服砒霜，用於治療急性早幼粒細胞白血病（APL），臨床研究顯示，該藥可使 APL 患者的整體存活率超過 97%。

該藥物已獲美國食品及藥物管理局（FDA）及歐洲藥品管理局（EMA）的罕見病藥物資格認定，並獲美國 FDA 新藥臨床研究資格認定（IND），港大醫學團隊將推廣這款處方藥至全球使用，目標 2027、2028 年在歐美註冊，令更多患者受惠。

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香港每年約有 25 至 30 個 APL 新症，約 5% 至 10% 患者會復發，而接受常規全反式維甲酸及化療的患者復發率高達兩成。港大醫學院臨牀醫學學院內科學系臨牀副教授喬夏利表示，因併發症引致的早期死亡仍是 APL 治療的重要挑戰，早期死亡率可達 20%，而部分無法臨牀使用砒霜的地區情况更嚴峻。

港大醫學院研究團隊歷時 20 多年研究，其中一項為期 15 年的前瞻性研究中，超過 400 名復發性 APL 患者接受該藥治療後，五年整體存活率達 80%，且無需進行高風險的骨髓移植。

進一步研究顯示，該藥作為首次緩解後的維持治療，可將五年無白血病存活率及整體存活率分別提高至 90% 及 97%，有望取代傳統化療，減少副作用並提升患者生活質素。