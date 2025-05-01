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鉅亨速報

外匯速報 - 近月日元(JYCON) 大跌1.24%，報0.006932元

鉅亨網新聞中心 2025-05-01 15:10


截至台北時間01日14:57，近月日元下跌0.000087點跌幅達1.24%，暫報0.006932點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+6.26%
  • 近 1 週：-0.63%
  • 近 3 月：+9.12%
  • 近 6 月：+7.80%
  • 今年以來：+10.70%

近月日元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞郎相關性0.33，本日下跌0.25%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.30，本日下跌0.59%
  • 美元/挪威克朗相關性0.28，本日下跌0.5%

近月日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 英鎊/美元相關性-0.34，本日下跌0.37%
  • 美元/台幣相關性-0.31，本日下跌0.66%
  • 歐元/美元相關性-0.27，本日下跌0.32%

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近月日元0.006935-1.20%
英鎊/美元1.3303-0.14%
美元/台幣32.017-0.66%
歐元/美元1.1308-0.16%

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