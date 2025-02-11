牧德去年稅後純益3.21億元年減24.68% EPS 5.52元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-11 22:23

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設備廠牧德科技 (3563-TW) 今 (11) 日董事會通過 2024 年全年財報，稅後純益 3.21 億元年減 24.68%，每股純益 5.52 元，同時，通過對去年下半年配發 5 元現金股利，其中 2 元由資本公積配發。

牧德 2024 年上半年股利配發 1 元現金，加計下半年的 5 元現金股利，全年合計配發 6 元現金。

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牧德科技 2024 年全年營收 15.32 億元，毛利率 57.59%，年減 1.75 個百分點，2024 年稅後益 3.21 億元年減 24.68%，每股純益 5.52 元。

牧德科技指出，2024 年第四季營收動能逐月升温，產品組合毛利較佳，單季每股稅後盈餘達 2.91 元，目前訂單掌握度符合預期，預計能在 2025 年逐步發酵。因應未來產品發展及提供客服最佳服務，

牧德今日事會通過組織調整，由陳復生總經理轉任集團執行長，任命夏明擔任 PCB 事業群總經理及黃加幸擔任半導體事業群總經理，對於未來整體發展，公司保持謹慎樂觀的看法。