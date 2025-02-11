聚陽上半年訂單動能佳 全年營收估續創高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-11 20:17

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成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 執行長周心鵬今 (11) 日表示，上半年訂單動能明確，較去年同期成長，第三季訂單預計再 1-2 個月也會確定下來，全年營收可望高個位數、力拚雙位數成長，將續創新高。

周心鵬表示，目前最大不確定因素就是美國總統川普，雖然現階段的關稅對聚陽並沒有影響，但客戶還是會觀望川普的政策是否會牽動供應鏈布局，以及製造板塊的移動，以及通膨狀況會不會影響到消費信心。

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周心鵬表示，雖然去年底美國銷售旺季的客戶銷售狀況不錯，訂單動能延續到今年上半年；下半年來看，雖然部分客戶對川普政策觀望，希望等到明確點、最後一刻再下單，但在幾個主要客戶中還是維持主要供應商的角色，因此全年還是正向看待。

聚陽也持續全球擴產，薩爾瓦多廠已於去年第四季投產，可以就近供應美國需求；越南 2 個新廠預計第一季開出，印尼 2 個新廠則預計年中投產，孟加拉廠則預計下半年投產。