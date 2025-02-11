search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估下修至-2元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-11 20:16


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對雅保(ALB-US)做出2024年EPS預估：中位數由-1.91元下修至-2元，其中最高估值-0.75元，最低估值-2.67元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.75(-0.75)3.67.938.24
最低值-2.67(-2.67)-4.3-2.142.85
平均值-1.88(-1.88)-0.053.055.59
中位數-2(-1.91)-0.12.435.63

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值56.74億59.62億82.42億94.71億
最低值53.07億43.35億51.04億59.77億
平均值54.74億53.25億61.74億73.89億
中位數54.80億53.19億60.14億70.55億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS3.521.0622.8413.36
營業收入31.29億33.28億73.20億96.17億

詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALB

相關行情

台股首頁我要存股
雅保75.14-2.88%

延伸閱讀


Empty