中華電信民營化20周年 董座簡志誠：六大方向引領今年市值破兆

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-11 16:06

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中華電信 (2412-TW) 今 (11) 日舉辦新春媒體餐敘，董事長簡志誠指出，中華電信今年聚焦六大發展方向，包括 AI、新世代網路、安全韌性、轉投資、資產活化及淨零永續，有信心今年達成「2025 AI 加持、兆元市值」目標。

簡志誠表示，2024 年面臨諸多挑戰，中華電信客服地緣政治風險、電力雙漲及天災等挑戰，營收、獲利連續 7 年正成長，2024 年營收更突破 2300 億元，母公司每股純益達 4.8 元也創下新高。

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簡志誠指出，2025 年中華電信將聚焦六大方向發展，首先在 AI 領域中，透過 AI 對內深化內部應用、提升營運效率；對外，扮演「賦能者」與「協創者」角色，提供算力服務，助力夥伴發展產業別解決方案。

新世代網路部分，中華電信將持續研發 5G/6G、IWON 全光雲網等先進技術、導入開放架構及智慧維運。安全韌性方面，中華電信建構海地星空網路、部署高中低軌衛星、系統進駐公雲實現雲地融合、強化資安等。

簡志誠提到，轉投資是推升集團成長的關鍵，將加大母子協作力道，持續策略性投資，深化集團 ESG、資安與公司治理，目標完成多家子公司上市櫃或 Spin-off。資產活化方面，將依在地市場屬性規劃，結合綠建築與智慧管理等強項，優化集團資產結構。

最後，為實現永續承諾，中華電信持續推動科技減碳、採購再生能源，讓營收成長與碳排脫鉤，並推動生物多樣性，成為台灣首家發行 TNFD 的電信業者。