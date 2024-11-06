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〈可成法說〉泰國廠2026年底完工 初期生產消費性電子產品

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-06 18:09

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可成泰國廠2026年底完工，初期生產消費性電子產品。(圖：shutterstock)

機殼廠可成 (2474-TW) 今 (6) 日召開法說會，董事會同步通過在泰國廠購地設廠，董事長洪水樹說明，預計 2026 年底至 2027 年初將會投入營運，初期將以生產消費性電子產品為主，未來也會生產新領域的醫材與半導體相關產品。 

為因應長期營運發展需求，並提升全球布局彈性及競爭力，設立泰國子公司，初期預計投資 5000 萬美元，購買 AMATA 泰國春武里工業園區土地。 


洪水樹表示，泰國廠區目前還在整地，並進行基礎建設，明年上半年取得土地，園區有 14 公頃左右，預計 2026 年底至 2027 年初加入營運行列。泰國廠以綜合性生產作為規劃，初期生產的產品將以消費性電子產品為主，未來也會生產醫療器材以及半導體相關產品，後續以多元化方向進行。 

市場持續關心可成在新領域產品發展，洪水樹指出，雖然不方便針對單一客戶評論，不過他表示，醫材與半導體產品在認證尚需投注較長的時間，前端扎根時間比較長，但可成以多面向齊頭並進，未來成果展現時，會有一系列產品浮出檯面。 

洪水樹也透露，醫材與半導體相關產品今年已經取得客戶認證，並有少量出貨，加上今年處低基期，明年有望大幅成長，目標是新領域的營收比重可達雙位數。 

川普當選美國總統，市場也關注是否對可成有影響，洪水樹則預期，川普將延續第一任時的政策，雖然可能會有衝擊，不過可成都有所因應，包括泰國廠的設立，也提升彈性，並可強化供應鏈的韌性。 

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可成機殼AI PC醫材半導體泰國廠川普

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