皇龍開發現增案訂價每股26元發行 將募4.16億元還借款

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-11 16:10

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上櫃建商皇龍開發 (3512-TW) 皇龍對擬發行 1.6 萬張現增股的市場籌資案，今 (11) 日皇龍開發並敲定現增股以每股 26 元溢價發行，此一現增案將在 2 月 18 日除權交易，繳款預計在 3 月中旬前完成，這也是新團隊進駐以來的第二次辦理現增籌資案，將募集 4.16 億元。

皇龍此一現增籌資案主要爲償還銀行借款。

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皇龍開發在 2025 年將有台南永康及仁德兩大建案完工交屋，加上去年底完工的台南關廟「皇龍大砌」案大量交屋貢獻營收，預估 2025 年營收成長動力高，此外，在皇龍原有的散熱部門，仍持續與晶片廠合作開發關鍵液冷零組件，預計在第二季完成產品認證，推廣於液冷系統終端客戶。

皇龍開發在台南關廟「皇龍大砌」案在去年底完工，此一總銷約 10 億元的建案，已 100% 完銷，預估有高達 7 億元的交屋量落在 2025 年首季。

同時，除去年底完工的關廟「皇龍大砌」案外，皇龍開發 2025 年還有台南永康的「皇龍六璽」及仁德的「東門 CASA」兩案完工交屋，分別總銷各爲 2.3 億元及 13.2 億元，其中尤以 96 戶的「東門 CASA」最為搶手，銷售率達 51%。

皇龍手中目前仍 4 筆在建個案，尚未開始銷售，預估在 2026-2027 年陸續完工，市場估這 4 筆皇龍在建個案的總銷金額合計達 88.2 億元，同時，皇龍也有持續購地再推出建案的進一步發展計畫。