御嵿拓商場餐飲版圖 看今年「轉盈機會蠻高」
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-11 14:46
餐飲業者御嵿國際 (3522-TW) 在新經營團隊入主後，於過往的宴會主要業務之外，積極拓展常態式餐飲版圖，董事長孫正強今 (11) 日露面表示，依目前接單來看，今年每個月都有機會使營收處損平點之上，全年轉盈機會蠻高。
御嵿今年起將以拓展品牌、跨國經營兩大策略發展，其中，在國內將陸續開出商場據點，孫正強說，營運主軸會從過去的宴會主體，轉向常態餐飲為主，力拚發展出可複製性的連鎖餐飲，而既有宴會館的館內或館別，都有可能在租約到期後調整。
御嵿自 2015 年以來至 2023 年，僅 2018 年獲利，去年前三季每股虧損 1.23 元，呈現連年虧損狀態，但孫正強入主後，仍積極出擊拓點，預計全台今年共新開 5 家商場餐廳，並在竹桃附近再開出一家大型宴會中心。
御嵿認為，宴會市場大者恆大，還是可以獲利，尤其未來的場地很稀缺搶手，會選在交通樞紐做全台商務客的市場，而非僅以在地接單為主。
而御嵿現有餐飲品牌包括有烤鴨餐廳「鴨覓」、台式海鮮餐廳「頂鮮」，以及日本名店「燒肉牛匠」等，其中，鴨覓首店開在台北美麗華，開幕以來單周營收貢獻即超過百萬元，預計今年再開 1 家新據點。
另外，頂鮮下半年將進駐大巨蛋商城，接下來將揮軍高雄左營和亞灣區開設更大規模據點，搶攻南台灣頂級海鮮餐廳市場。
而京都燒肉牛匠預計第三季末陸續於信義商圈和竹北開出，融合京都傳統的京町家風格，提供頂級的近江雌牛炭火燒肉體驗。
御嵿強調，由於商場店面的租金和折舊攤提較低，資金回收期間較短，隨商場型品牌餐廳陸續加入營運行列，將可望同步挹注營收和獲利。
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