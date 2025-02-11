御嵿拓商場餐飲版圖 看今年「轉盈機會蠻高」

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-11 14:46

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御嵿今年起將以拓展品牌、跨國經營兩大策略發展，其中，在國內將陸續開出商場據點，孫正強說，營運主軸會從過去的宴會主體，轉向常態餐飲為主，力拚發展出可複製性的連鎖餐飲，而既有宴會館的館內或館別，都有可能在租約到期後調整。

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御嵿自 2015 年以來至 2023 年，僅 2018 年獲利，去年前三季每股虧損 1.23 元，呈現連年虧損狀態，但孫正強入主後，仍積極出擊拓點，預計全台今年共新開 5 家商場餐廳，並在竹桃附近再開出一家大型宴會中心。

御嵿認為，宴會市場大者恆大，還是可以獲利，尤其未來的場地很稀缺搶手，會選在交通樞紐做全台商務客的市場，而非僅以在地接單為主。

而御嵿現有餐飲品牌包括有烤鴨餐廳「鴨覓」、台式海鮮餐廳「頂鮮」，以及日本名店「燒肉牛匠」等，其中，鴨覓首店開在台北美麗華，開幕以來單周營收貢獻即超過百萬元，預計今年再開 1 家新據點。

另外，頂鮮下半年將進駐大巨蛋商城，接下來將揮軍高雄左營和亞灣區開設更大規模據點，搶攻南台灣頂級海鮮餐廳市場。

而京都燒肉牛匠預計第三季末陸續於信義商圈和竹北開出，融合京都傳統的京町家風格，提供頂級的近江雌牛炭火燒肉體驗。