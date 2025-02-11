茂順去年全年每股純益站穩8元 2025年營運可望重返成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-11 11:45

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全台最大密封元件廠茂順 (9942-TW) 2024 年前三季稅後純益 5.26 億元，每股純益 6.32 元，法人估茂順 2024 年第四季雖然營收下滑，但在業外匯兌收益的挹注下，但單季獲利可望能維持在第二季及第三季水準，估全年每股純益在 8.5 元，同時，估 2025 年營運可望重返成長，成長幅度在 5-10%。

茂順正觀察 2025 歐洲市場復甦的營運契機，主要是 2024 年歐洲市場需求低盪，造成 2024 年第二季、第三季及第四季營收營收大致相近，雖然 2024 年第四季的新台幣匯率相對有利，但相對業外匯兌收益則因配發獎金等項目而消化，使第四季純益仍相當於 2024 年第二季、第三季水準。

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2024 年茂順密封產品已打入中國大陸的電動車市場，應用於車用機械及馬達的密封功能，但營收占仍低，但茂順在中國重型卡車及白色家家電如洗衣機應用，銷售量有提升。

在歐洲市場部分，茂順認為客戶端庫存去化已接近尾聲，今年是否有但要有強大需求的爆發出現仍待觀察，同時，茂順新產能擴充案已經告一段落，使總產能已經提升 10%。而美中貿易戰開打，也可由台灣產能取代自中國大陸的出口。