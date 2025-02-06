鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dayforce公司DAY-US的目標價調降至79元，幅度約7.6%
鉅亨網新聞中心 2025-02-06 20:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Dayforce公司(DAY-US)提出目標價估值：中位數由85.5元下修至79元，調降幅度7.6%。其中最高估值95元，最低估值68元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予Dayforce公司評價：積極樂觀11位、保持中立9位、保守悲觀1位。
Dayforce公司今(6日)收盤價為66元。近5日股價上漲7.6%，標普指數上漲0.37%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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