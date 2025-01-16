鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dayforce公司DAY-US的目標價調降至85.5元，幅度約3.93%
鉅亨網新聞中心 2025-01-16 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Dayforce公司(DAY-US)提出目標價估值：中位數由89元下修至85.5元，調降幅度3.93%。其中最高估值95元，最低估值73元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予Dayforce公司評價：積極樂觀11位、保持中立10位、保守悲觀0位。
Dayforce公司今(16日)收盤價為70.23元。近5日股價上漲3.93%，標普指數上漲0.53%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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