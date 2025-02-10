鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)EPS預估下修至8.51元，預估目標價為41.24元
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 20:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.86元下修至8.51元，其中最高估值9.36元，最低估值7.9元，預估目標價為41.24元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.36(10.06)
|10.2
|10.07
|最低值
|7.9(7.9)
|8.08
|9.68
|平均值
|8.56(8.89)
|9.26
|9.88
|中位數
|8.51(8.86)
|9.27
|9.88
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|75.99億
|79.12億
|76.13億
|最低值
|71.29億
|72.58億
|75.60億
|平均值
|73.89億
|75.76億
|75.87億
|中位數
|73.77億
|75.59億
|75.87億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.43
|9.12
|9.73
|7.42
|9.14
|營業收入
|101.38億
|114.74億
|140.03億
|187.83億
|342.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)EPS預估下修至8.58元，預估目標價為42.12元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woori Financial Group Inc - ADRWF-US的目標價調降至40.19元，幅度約4.58%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dayforce公司(DAY-US)EPS預估上修至2.3元，預估目標價為79.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估下修至6.57元，預估目標價為287.50元
上一篇
下一篇