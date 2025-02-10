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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)EPS預估下修至8.51元，預估目標價為41.24元

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.86元下修至8.51元，其中最高估值9.36元，最低估值7.9元，預估目標價為41.24元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.36(10.06)10.210.07
最低值7.9(7.9)8.089.68
平均值8.56(8.89)9.269.88
中位數8.51(8.86)9.279.88

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值75.99億79.12億76.13億
最低值71.29億72.58億75.60億
平均值73.89億75.76億75.87億
中位數73.77億75.59億75.87億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.439.129.737.429.14
營業收入101.38億114.74億140.03億187.83億342.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWF

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