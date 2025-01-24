鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)EPS預估下修至8.58元，預估目標價為42.12元
鉅亨網新聞中心 2025-01-24 06:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.75元下修至8.58元，其中最高估值9.41元，最低估值7.94元，預估目標價為42.12元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|9.41(9.41)
|10.06
|10.25
|最低值
|7.94(7.94)
|7.9
|8.08
|平均值
|8.65(8.68)
|8.95
|9.5
|中位數
|8.58(8.75)
|8.91
|9.66
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|76.65億
|79.67億
|82.82億
|最低值
|70.79億
|69.65億
|71.23億
|平均值
|73.92億
|75.72億
|77.60億
|中位數
|75.33億
|75.99億
|78.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.43
|9.12
|9.73
|7.42
|營業收入
|101.38億
|114.74億
|140.03億
|187.83億
詳細資訊請看美股內頁：
Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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