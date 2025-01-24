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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)EPS預估下修至8.58元，預估目標價為42.12元

鉅亨網新聞中心 2025-01-24 06:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.75元下修至8.58元，其中最高估值9.41元，最低估值7.94元，預估目標價為42.12元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值9.41(9.41)10.0610.25
最低值7.94(7.94)7.98.08
平均值8.65(8.68)8.959.5
中位數8.58(8.75)8.919.66

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值76.65億79.67億82.82億
最低值70.79億69.65億71.23億
平均值73.92億75.72億77.60億
中位數75.33億75.99億78.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS4.439.129.737.42
營業收入101.38億114.74億140.03億187.83億

詳細資訊請看美股內頁：
Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWF

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