鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woori Financial Group Inc - ADRWF-US的目標價調降至40.19元，幅度約4.58%
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)提出目標價估值：中位數由42.12元下修至40.19元，調降幅度4.58%。其中最高估值45.4元，最低估值34.2元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予Woori Financial Group Inc - ADR評價：積極樂觀6位、保持中立4位、保守悲觀0位。
Woori Financial Group Inc - ADR今(8日)收盤價為32.05元。近5日股價下跌4.58%，標普指數上漲0.2%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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