鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估上修至95.88元，預估目標價為1,836.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 20:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Markel Group Inc(MKL-US)做出2025年EPS預估：中位數由93.59元上修至95.88元，其中最高估值100.5元，最低估值89元，預估目標價為1,836.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|100.5(100.5)
|113
|107.8
|最低值
|89(89)
|100.25
|107.8
|平均值
|94.93(94.1)
|106.51
|107.8
|中位數
|95.88(93.59)
|107
|107.8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|156.00億
|164.25億
|166.26億
|最低值
|109.07億
|115.89億
|166.26億
|平均值
|142.01億
|149.28億
|166.26億
|中位數
|151.50億
|158.48億
|166.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|55.63
|176.51
|-23.57
|146.98
|199.32
|營業收入
|97.39億
|128.38億
|115.68億
|157.87億
|166.21億
詳細資訊請看美股內頁：
Markel Group Inc(MKL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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