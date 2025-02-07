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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估下修至94.62元，預估目標價為1,750.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 04:15


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Markel Group Inc(MKL-US)做出2025年EPS預估：中位數由96.97元下修至94.62元，其中最高估值101.81元，最低估值89元，預估目標價為1,750.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值101.81(101.81)113107.8
最低值89(90)100107.8
平均值95.09(96.26)104.15107.8
中位數94.62(96.97)100.51107.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值156.00億164.25億166.26億
最低值113.95億157.77億166.26億
平均值143.24億160.40億166.26億
中位數151.50億159.19億166.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS55.63176.51-23.57146.98199.32
營業收入97.39億128.38億115.68億157.87億166.21億

詳細資訊請看美股內頁：
Markel Group Inc(MKL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMKL

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