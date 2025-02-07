鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估下修至94.62元，預估目標價為1,750.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 04:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Markel Group Inc(MKL-US)做出2025年EPS預估：中位數由96.97元下修至94.62元，其中最高估值101.81元，最低估值89元，預估目標價為1,750.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|101.81(101.81)
|113
|107.8
|最低值
|89(90)
|100
|107.8
|平均值
|95.09(96.26)
|104.15
|107.8
|中位數
|94.62(96.97)
|100.51
|107.8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|156.00億
|164.25億
|166.26億
|最低值
|113.95億
|157.77億
|166.26億
|平均值
|143.24億
|160.40億
|166.26億
|中位數
|151.50億
|159.19億
|166.26億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|55.63
|176.51
|-23.57
|146.98
|199.32
|營業收入
|97.39億
|128.38億
|115.68億
|157.87億
|166.21億
詳細資訊請看美股內頁：
Markel Group Inc(MKL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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