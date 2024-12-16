鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估上修至0.72元，預估目標價為13.19元
鉅亨網新聞中心 2024-12-16 20:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.65元上修至0.72元，其中最高估值1.97元，最低估值0.27元，預估目標價為13.19元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.97(1.97)
|1.85
|2.05
|1.59
|最低值
|0.27(0.27)
|1.04
|1.2
|1.59
|平均值
|0.91(0.83)
|1.44
|1.57
|1.59
|中位數
|0.72(0.65)
|1.4
|1.53
|1.59
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|79.95億
|89.54億
|99.96億
|103.51億
|最低值
|72.46億
|80.94億
|85.19億
|87.87億
|平均值
|75.70億
|85.82億
|94.43億
|98.02億
|中位數
|74.70億
|86.23億
|95.34億
|102.69億
歷史獲利表現
|項目
|EPS
|營業收入
詳細資訊請看美股內頁：
Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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