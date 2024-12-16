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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)EPS預估上修至0.72元，預估目標價為13.19元

鉅亨網新聞中心 2024-12-16 20:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.65元上修至0.72元，其中最高估值1.97元，最低估值0.27元，預估目標價為13.19元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.97(1.97)1.852.051.59
最低值0.27(0.27)1.041.21.59
平均值0.91(0.83)1.441.571.59
中位數0.72(0.65)1.41.531.59

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值79.95億89.54億99.96億103.51億
最低值72.46億80.94億85.19億87.87億
平均值75.70億85.82億94.43億98.02億
中位數74.70億86.23億95.34億102.69億

歷史獲利表現

項目
EPS
營業收入

詳細資訊請看美股內頁：
Suzano S.A. - ADR(SUZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSUZ

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