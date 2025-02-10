鉅亨速報 - Factset 最新調查：Avantor Inc.(AVTR-US)EPS預估下修至1.08元，預估目標價為24.75元
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Avantor Inc.(AVTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.11元下修至1.08元，其中最高估值1.15元，最低估值1.03元，預估目標價為24.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.15(1.16)
|1.29
|1.43
|1.67
|最低值
|1.03(1.03)
|1.13
|1.25
|1.35
|平均值
|1.08(1.1)
|1.22
|1.35
|1.5
|中位數
|1.08(1.11)
|1.22
|1.36
|1.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|69.51億
|72.27億
|75.64億
|77.20億
|最低值
|66.09億
|68.54億
|71.82億
|74.64億
|平均值
|67.13億
|69.84億
|72.95億
|76.01億
|中位數
|66.57億
|69.55億
|72.56億
|76.19億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.09
|0.85
|1.01
|0.47
|1.04
|營業收入
|63.94億
|73.86億
|75.12億
|69.67億
|67.84億
詳細資訊請看美股內頁：
Avantor Inc.(AVTR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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