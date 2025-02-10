search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Avantor Inc.(AVTR-US)EPS預估下修至1.08元，預估目標價為24.75元

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Avantor Inc.(AVTR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.11元下修至1.08元，其中最高估值1.15元，最低估值1.03元，預估目標價為24.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.15(1.16)1.291.431.67
最低值1.03(1.03)1.131.251.35
平均值1.08(1.1)1.221.351.5
中位數1.08(1.11)1.221.361.49

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值69.51億72.27億75.64億77.20億
最低值66.09億68.54億71.82億74.64億
平均值67.13億69.84億72.95億76.01億
中位數66.57億69.55億72.56億76.19億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.090.851.010.471.04
營業收入63.94億73.86億75.12億69.67億67.84億

詳細資訊請看美股內頁：
Avantor Inc.(AVTR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAVTR

相關行情

台股首頁我要存股
Avantor Inc.19.16-11.71%

延伸閱讀


Empty