鉅亨速報 - Factset 最新調查：Avantor Inc.AVTR-US的目標價調降至26元，幅度約3.7%
鉅亨網新聞中心 2025-01-17 22:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Avantor Inc.(AVTR-US)提出目標價估值：中位數由27元下修至26元，調降幅度3.7%。其中最高估值33元，最低估值23元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予Avantor Inc.評價：積極樂觀16位、保持中立8位、保守悲觀0位。
Avantor Inc.今(17日)收盤價為22.57元。近5日股價下跌3.7%，標普指數上漲0.32%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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