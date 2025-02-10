鉅亨速報 - Factset 最新調查：Avantor Inc.AVTR-US的目標價調降至24.75元，幅度約4.81%
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Avantor Inc.(AVTR-US)提出目標價估值：中位數由26元下修至24.75元，調降幅度4.81%。其中最高估值31元，最低估值21元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予Avantor Inc.評價：積極樂觀15位、保持中立8位、保守悲觀0位。
Avantor Inc.今(10日)收盤價為19.16元。近5日股價下跌4.81%，標普指數下跌0.24%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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