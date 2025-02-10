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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產BXP-US的目標價調降至80元，幅度約3.61%

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 20:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對波士頓地產(BXP-US)提出目標價估值：中位數由83元下修至80元，調降幅度3.61%。其中最高估值100元，最低估值62元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予波士頓地產評價：積極樂觀8位、保持中立12位、保守悲觀2位。

波士頓地產今(10日)收盤價為72.74元。近5日股價下跌3.61%，標普指數下跌0.24%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BXP市場預估目標價

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