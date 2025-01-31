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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產(BXP-US)EPS預估上修至1.92元，預估目標價為83.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對波士頓地產(BXP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.76元上修至1.92元，其中最高估值3.2元，最低估值1.67元，預估目標價為83.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.2(3.2)2.352.03
最低值1.67(1.25)1.722.03
平均值2.06(1.9)2.032.03
中位數1.92(1.76)2.072.03

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值34.94億36.36億38.01億39.01億
最低值32.91億33.78億34.77億39.01億
平均值34.06億35.27億36.39億39.01億
中位數34.14億35.09億36.39億39.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS5.543.185.411.21
營業收入27.66億28.90億31.10億32.74億

詳細資訊請看美股內頁：
波士頓地產(BXP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBXP

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