鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產(BXP-US)EPS預估上修至1.92元，預估目標價為83.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對波士頓地產(BXP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.76元上修至1.92元，其中最高估值3.2元，最低估值1.67元，預估目標價為83.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.2(3.2)
|2.35
|2.03
|最低值
|1.67(1.25)
|1.72
|2.03
|平均值
|2.06(1.9)
|2.03
|2.03
|中位數
|1.92(1.76)
|2.07
|2.03
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|34.94億
|36.36億
|38.01億
|39.01億
|最低值
|32.91億
|33.78億
|34.77億
|39.01億
|平均值
|34.06億
|35.27億
|36.39億
|39.01億
|中位數
|34.14億
|35.09億
|36.39億
|39.01億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.54
|3.18
|5.41
|1.21
|營業收入
|27.66億
|28.90億
|31.10億
|32.74億
詳細資訊請看美股內頁：
波士頓地產(BXP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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