鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓地產BXP-US的目標價調升至88元，幅度約5.39%
鉅亨網新聞中心 2024-12-02 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對波士頓地產(BXP-US)提出目標價估值：中位數由83.5元上修至88元，調升幅度5.39%。其中最高估值105元，最低估值62元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予波士頓地產評價：積極樂觀8位、保持中立13位、保守悲觀0位。
波士頓地產今(2日)收盤價為81.99元。近5日股價上漲5.39%，標普指數上漲1.06%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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