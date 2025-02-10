南山人壽元月獲利23億元 合併新契約保費99億元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-10 19:46
南山人壽今 (10) 日公布 2025 年 1 月合併稅後純益約新台幣 23.4 億元，每股稅後純益 0.16 元，南山人壽說明，除了保險本業表現穩健外，主要受惠於穩定的經常性收益，以及掌握市場波段實現資本利得。
南山人壽上月合併新契約保費為新台幣 99 億元，以投資型年金、美元理財型及高保障商品為銷售主力，加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健。
南山人壽指出，台灣今年正式邁入超高齡社會，為協助保戶迎戰新時代挑戰，南山人壽希望保險不只是事後的財務補償，更可做到事前的健康促進及預防。
針對不同族群的需求，南山人壽就高齡長照、健康管理、婦嬰關懷、癌症照護等面向打造全方位的健康方案，並透過大數據優化理賠三段流程，不僅致力提升理賠的精準度及效率，在理賠後，也主動關懷保戶恢復狀況，結合南山人壽近年致力建構的健康守護圈服務，提供線上心理諮詢、術後飲食營養建議等服務，協助保戶及其家人在罹病後，儘速恢復原本生活，發揮保險業的影響力，站穩壽險健康第一品牌，期望讓每一位保戶「未來 有備而來」。
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