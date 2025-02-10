南山人壽元月獲利23億元 合併新契約保費99億元

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南山人壽指出，台灣今年正式邁入超高齡社會，為協助保戶迎戰新時代挑戰，南山人壽希望保險不只是事後的財務補償，更可做到事前的健康促進及預防。

針對不同族群的需求，南山人壽就高齡長照、健康管理、婦嬰關懷、癌症照護等面向打造全方位的健康方案，並透過大數據優化理賠三段流程，不僅致力提升理賠的精準度及效率，在理賠後，也主動關懷保戶恢復狀況，結合南山人壽近年致力建構的健康守護圈服務，提供線上心理諮詢、術後飲食營養建議等服務，協助保戶及其家人在罹病後，儘速恢復原本生活，發揮保險業的影響力，站穩壽險健康第一品牌，期望讓每一位保戶「未來 有備而來」。