提前部署退休現金流！南山人壽教戰星座投保術 看個性挑保單

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-16 18:51

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根據南山人壽調查，民眾預估老年醫療費用攀升至新台幣 328 萬元，建議民眾提前部署退休現金流，穩健且兼具保障功能的保險成為規劃退休收入的一大利器。不過，每個人的個性不同，偏好的資產配置屬性也不盡相同，規劃保障時除了評估自身需求，也可以參考性格與偏好，找尋合適的退休保險商品，南山人壽分別針對不同星座特質，提供不同的投保商品類型建議。

土象星座 (金牛座、處女座、摩羯座)

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穩重實在的土象星座，適合穩健踏實的固定利率型商品，不受市場利率變動風險影響，以最穩定的方式累積資產。

例如「南山人壽美滿優利美元養老保險 (定期給付型)」為美元利率固定型壽險，0 至 85 歲皆可投保，繳費 1 次保障 11 年，滿期生存還能一次領取基本保額 1.4 倍或躉繳保險費的 1.03 倍擇高的滿期保險金，適合想要用穩健保守方式替自己累積一桶金的民眾。

水象星座 (巨蟹座、天蠍座、雙魚座)

心思細膩善於感知波動的水象星座，可選擇細水長流的利率變動型還本商品，讓自己每年擁有穩定現金流，可靈活彈性運用。

火象星座 (牡羊座、獅子座、射手座)、風象星座 (雙子座、天秤座、水瓶座)

勇於嘗試、富冒險精神及愛好自由的火象及風象星座，可選擇擁有兩全其美功能，同時滿足保險保障及資產規劃需求的保險商品。

如「南山人壽大樂選利率變動型還本保險 (定期給付型)」，在第四保單年度起至保險年齡達生存還本保險金給付起始年齡 (55 或 65 歲可彈性選擇) 前，享有高額保障，強化責任重大期壽險保障，可選擇保險年齡達 55 歲或 65 歲起每年可領取生存還本保險金，讓民眾在準備退休金的同時兼顧風險保障，創造穩健的退休金流，滿足退休後資金來源；此外，還有美元版的「南山人壽樂享 65 美元利率變動型還本保險 (定期給付型)」可供選擇。

南山人壽指出，全球景氣 2025 年預期受惠於 Fed 寬鬆，市場普遍審慎樂觀看待，但受到地緣政治動盪、通貨膨脹等影響，經濟成長不確定性因素仍多，民眾更需要謹慎資產配置、分散風險，尤其台灣今年正式進入超高齡社會，隨著平均壽命延長，未來的退休金可能不夠用。