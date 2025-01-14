〈仁寶旺年會〉陳瑞聰：仁寶會一展雄風 長出強健的第三隻角

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-14 17:44

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代工廠仁寶 (2324-TW) 今 (14) 日舉辦旺年會，董事長陳瑞聰指出，仁寶過去已在 PC 及智慧裝置方面皆有良好的基礎，近年更積極切入 AI 伺服器領域，很快就可以看到成績，並在各領域產品助力下，認為仁寶會一展雄風，長出第三隻角。

陳瑞聰表示，2024 年是充滿變化、動亂的一年，包括俄烏戰爭持續、中東衝突加劇、南北韓政治動盪，加上中國經濟狀況衰退，皆影響全球經濟走勢。此外，美國新任總統將於下周就職，未知的關稅政策，也為今年經濟增添不確定性。

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陳瑞聰進一步指出，為因應快速變化的環境，仁寶啟動變革與轉型，過去幾年持續擴充中國以外的生產基地，目前仁寶在海外有 9 個生產基地，希望降低地緣政治以及關稅政策可能帶來的風險。

總經理 Anthony Peter Bonadero 也補充，在伺服器生產基地方面，仁寶已對幾個州進行討論，而德州因有完善的電力基礎設施，且是美國唯一有獨立電網的州，因此是首要評估選項之一。不過 Anthony Peter Bonadero 強調，目前仍在評估當中，尚未定案。

陳瑞聰指出，去年仁寶推動轉型，並漸漸將產品轉往高附加價值、高成長趨勢的方向移轉，逐步淡化代工、EMS 業務，進一步推升毛利率突破 5%，即便去年前三季業績微幅衰退，但淨利率成長 38%。