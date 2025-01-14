〈仁寶旺年會〉今年營運多箭齊發 力拚AI伺服器營收占整體伺服器15-20%
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-14 17:02
代工廠仁寶 (2324-TW) 今 (14) 日舉辦旺年會，總經理 Anthony Peter Bonadero 表示，仁寶今年在 PC 及非 PC 業務上多箭齊發，其中，伺服器將是今年重點發展領域，力拚 AI 伺服器營收占整體伺服器 15 至 20%。
仁寶非 PC 營收比重約 25%，其中，伺服器相關營收占非 PC 中的 2%，而 AI 伺服器僅占伺服器營收中的低個位數百分比。
Anthony Peter Bonadero 指出，仁寶持續與輝達 (NVDA-US) 加深合作關係，積極探索 MGX 平台以及其他解決方案所帶來的機會，除鎖定四大雲端業者外，也聚焦推論、小型模型等應用領域，今年力拚提高 AI 伺服器營收比重，占整體伺服器營收 15 至 20%。
至於車電方面，車電去年占非 PC 營收中 1%，Anthony Peter Bonadero 表示，車電領域一直是仁寶穩定的收入來源，董事長陳瑞聰也透露，去年也打入一線車廠。
5G 部分，Anthony Peter Bonadero 則看好，今年 5G 業務將倍數成長，包括 5G 模組與 5G 設備，也是仁寶關鍵成長的領域。
PC 方面，去年仁寶 PC 營收占比約 75%，Anthony Peter Bonadero 進一步說明，雖然去年沒有看到 PC 的換機潮，不過預期今年有 AI PC 的帶動，加上 Windows 10 將停止支援，看好 AI PC 需求成長，預估 2026 年 AI PC 滲透率將達 40 至 60%。
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