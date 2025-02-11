日本宜得利 將大幅增加在中國銷售門市家數

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-11 07:29

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中國國家統計局發布的數據顯示，2024 年全國傢俱類零售額為人民幣 1,691 億元，比上年增長 3.6％，這也讓不少外資零售商看中了這一市場發展的潛力。

據《第一財經》周一（10 日）報導，日本老牌家居零售連鎖店宜得利（NITORI）日前在上海長寧金虹橋開出在中國的第 106 直營店。宜得利集團董事副社長武田政則表示，全球版圖擴張是該集團未來發展的主要目標，計劃到 2032 年全球店鋪數達到 3,000 家。在中國市場，門市數量也在迅速增長，屆時將會開出 900 家店鋪。

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「這些店都將是直營店。」他提及相較於日本本土的大店策略，中國的店鋪將會以深入社區的中小型店鋪為主。

武田政則說，目前宜得利在上海有超過 20 家店，但未來幾年會加速在上海等一線城市開店，2032 年有望達 100 家。在他看來，上海是中國文化、消費領域的高地，任何海外企業只有在上海立足，才能將品牌效應輻射到中國其他城市。

為了展示出宜得利集團持續加碼中國市場、看好上海消費市場的信心，2021 年宜得利中國區總部正式落戶上海徐匯。該總部將承載品牌在中國地區投資決策、資金管理、研發創新、市場管理等功能，加強區域供應鏈布局和服務輻射能力。

平價高質是宜得利在日本取得成功的關鍵，靈活的價格策略，以及多品類、持續上新的 SKU，讓它在日本本土擊敗了宜家和 MUJI，成為本地最大家居雜貨零售企業。

但在中國，宜得利將如何保持優勢？

武田政則表示，宜得利早在 20 年前就有穩定的本地供應商合作夥伴，也早已在中國投資物流倉庫，就是為了適應變化更快的中國市場。

此外，由於家居用品屬於低頻消費，一旦購物結束，品牌與消費者之間的聯繫就會變弱或斷開。宜得利在中國市場推出了鞋服、寵物食品等較高消費頻次產品，「如果這些產品在中國市場迴響好，我們會再推廣到其他市場」。