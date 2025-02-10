量化因子投資ep4： 識別均線糾結突破 行情新趨勢的開始?
鉅亨研報 2025-02-10 16:19
大家是否曾經想過，數據真能幫你做出投資決策？ 今天繼續來聊聊，怎麼看待量化因子投資交易，將冰冷的數字轉化為規律的因子模型。
一、什麼是量化因子投資
如果生活中有一位超級會分析數據的機器人，它可以快速瀏覽一大堆公司的資訊，找出哪些公司最有發展潛力，像是賺了多少錢、公司規模大不大等等，我們就稱之為「因子」。
量化因子投資就是利用這些因子，透過電腦模型來幫我們挑選股票。簡單來說，就是用數據來做投資決策，讓投資變得更客觀、更有效率。
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二、量化因子有哪些種類
至於量化因子的特徵就是要能解釋資產風險和報酬，我們可以把這些因子分成幾大類:
- 動能因子：就像滾雪球一樣，股價漲得快的股票，通常會繼續漲。
- 成長因子：公司營收和獲利不斷成長的，通常比較受歡迎。
- 價值因子：股價相對便宜的公司，有機會帶來較高的報酬。
- 品質因子：財務狀況穩健的公司，通常比較穩定。
- 配息因子：喜歡發股息的公司，表示公司經營狀況不錯，也願意回饋股東。
- 波動因子：股價波動大的股票，通常風險也比較高。
三、動能因子：均線糾結突破
均線糾結是一種技術分析工具，用來抓出股價即將大漲或大跌的轉折點。所謂「均線」，就是不同天數的股價平均值畫出來的線，例如 5 日均線代表最近 5 天投資人的平均成本，60 日均線則是近 3 個月的平均成本。
至於什麼是均線糾結? 當短、中、長期的均線 (例如 5 日、20 日、60 日均線) 都擠在股價附近，彼此距離很窄，這表示不論是做短線還是長期持有的買進成本都差不多。此時股價會像被壓縮的彈簧，在窄幅區間內來回震盪。這種狀態可能持續數日甚至數週，例如下圖範例籃框顯示橫盤整理多個月，三條均線幾乎重疊。
範例中可以看到移動平均線收斂並交織在一起，爾後當價格最終突破這些均線時，可能預示著新趨勢的開始，那麼該如何設計一個用於識別均線糾結的技術指標呢?
首先，需要選擇合適的移動平均線週期，常見的有 5 日、10 日、20 日、60 日和 120 日均線。為了捕捉不同時間框架的趨勢，可以選擇短期、中期和長期的均線組合，例如 5 日、10 日、20 日和 60 日。
接下來，需要定義「均線糾結」的條件。這可以通過計算各均線之間的距離來實現。因此需要計算每條均線與其他均線的差距，並取平均值。
最後，如果多條均線的距離在一定的範圍內，則視為均線糾結，例如平均距離不超過價格的 3%，下圖範例藍色圓點就是符合均線糾結的時刻。
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今天的分享就到這邊，感謝大家看到最後，對於量化交易有興趣的投資人，歡迎加入豐 XQ 殿堂，下次見。
** 以上客觀論述，不作為投資建議，請自行判斷風險。
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