營收速報 - 易威(1799)1月營收3,224萬元年增率高達205.2％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 16:33
今年1-1月累計營收為3,224萬元，累計年增率205.2%。
最新價為60.4元，近5日股價下跌-0.16%，相關生技醫療股價指數上漲4.21%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-7 張
- 外資買賣超：-7 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|3,224萬
|205%
|-53%
|24/12
|6,842萬
|1%
|82%
|24/11
|3,761萬
|452%
|-21%
|24/10
|4,764萬
|111%
|-29%
|24/9
|6,703萬
|49%
|29%
|24/8
|5,203萬
|306%
|-27%
易威(1799-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為通用醫藥成分及產品之開發、製造與銷售。醫療器材批發零售業。國際貿易業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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