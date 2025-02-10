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鉅亨速報

營收速報 - 易威(1799)1月營收3,224萬元年增率高達205.2％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 16:33


易威(1799-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣3,224萬元，年增率205.2%，月增率-52.88%。

今年1-1月累計營收為3,224萬元，累計年增率205.2%。

最新價為60.4元，近5日股價下跌-0.16%，相關生技醫療股價指數上漲4.21%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-7 張
  • 外資買賣超：-7 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 3,224萬 205% -53%
24/12 6,842萬 1% 82%
24/11 3,761萬 452% -21%
24/10 4,764萬 111% -29%
24/9 6,703萬 49% 29%
24/8 5,203萬 306% -27%

易威(1799-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為通用醫藥成分及產品之開發、製造與銷售。醫療器材批發零售業。國際貿易業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收易威

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