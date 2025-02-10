群聯1月營收月減2成 客戶開始回補庫存

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-10 16:57

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NAND 控制晶片業者群聯 (8299-TW) 今 (10) 日公佈 1 月營收 36.13 億元，月減 20.08%，年減 28.95%；受農曆春節假期影響上班天數較少，加上 NAND 價格下跌，群聯 1 月營收呈現雙減，展望後市，群聯看好，目前隨著客戶庫存水位偏低，已有回補庫存的跡象。

群聯指出，今年 1 月 PCIe 控制晶片的累計總出貨量年增幅達 11%，反映各種 NAND 儲存應用對高速儲存模組產品的需求仍維持增長趨勢。

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執行長潘健成表示，NAND Flash 原廠為因應供需狀況，維持減產策略不變，整體價格仍受供應端調控影響，但隨著通路端庫存水位偏低，近期已觀察到客戶陸續回補庫存的現象，顯示市場需求仍具韌性。群聯將持續與全球客戶密切合作，確保供應穩定，並積極滿足客戶需求。