〈群聯法說〉技術進入第一梯隊 企業級在手案件逾50個

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-14 18:18

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NAND 解決方案業者群聯 (8299-TW) 今 (14) 日召開法說會，執行長潘健成表示，現階段市場兩極化，消費性需求弱，企業級需求則相當強勁，目前企業級在手案件就高達 50 個以上，公司更拉高現金水位，以因應未來需求增長，且隨著技術進入第一梯隊，長期市占率看增。

潘健成坦言，從消費性市場來看，由於 PC 市場已在出貨前預先安裝 SSD， 終端消費者自行採購 SSD 升級的需求放緩，預期未來市場量能會快速萎縮，但對群聯來說，公司專注在高階消費性 SSD，隨著客戶終端轉向大容量 SSD 與高階 SSD DIY 升級需求，都將是公司成長機會。

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企業級方面，群聯第一季企業級相關營收貢獻僅 5%，第二季迅速拉升至 14%，較首季大增 9 個百分點；潘健成說，目前已爭取到企業級客戶訂單，整體在手案件有 50 個以上，且除了 64T 開始出貨外，128T 新品預計 10 月就會發表，公司也正是從過往的技術追隨者轉變為並行者。

潘健成看好，群聯現階段占整體 NAND 產業市占率小於 1%，未來隨著技術進入第一梯隊，長期目標達 3-5%。

外界也高度關注群聯庫存，潘健成強調，群聯截至第二季底存貨金額 304.11 億元，季增 0.83%，年增 47.7%，成長主要是來自於漲價因素，並非位元顆數，且細分庫存應用，非零售市場占比大於 75%，其中，控制晶片 17%、工業車用 15%、企業及伺服器相關約 23%、Embedded ODM 約 23% 等。

針對 AI 解決方案，潘健成補充，群聯 aiDAPTIV+ POC 案件目前已超過 150 個，當中已有兩家品牌伺服器業者完成 POC，預計第四季進入市場，且輝達 (NVDA-US) 在接下來的 8 月份將在中國舉辦說明會，群聯也會參與，象徵 GPU 業者也逐步重視落地市場。