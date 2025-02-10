〈電信三雄財報〉中華電信重返獲利王寶座 1月每股賺0.44元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-10 19:06

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電信三雄今 (10) 日公告 1 月營收，中華電信 (2412-TW)1 月重返獲利王寶座，稅後純益 34.3 億元，每股純益 0.44 元，每股純益寫近 8 年同期新高，高於台灣大 (3045-TW) 的 0.38 元，以及遠傳 (4904-TW) 的 0.3 元。

中華電信

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中華電信 1 月營收 181.9 億元，月減 27.3%，年增 1.5%；EBITDA 76.8 億元，月增 9.9%，年增 5.2%；稅後純益 34.3 億元，月增 21.6%，年增 8.2%，每股純益 0.44 元，每股純益創近 8 年同期新高。

中華電信指出，1 月固網寬頻業務持續受惠數位轉型需求，升高速的網路需求強勁，1 月 300Mpbs 以上的高速用戶年增 16.8%，同步帶動營收表現。

行動服務方面，1 月營收年增 2%，主要受惠升速 5G 客戶數持續增加，帶動行動月租營收穩健成長。同時，加值服務營收達雙位數成長；行動加值收入提升，主要來自影視平台訂閱數因 2024 年賽事轉播快速攀升，帶進穩定的月租營收，使行動服務營收成長顯著。

另外，資通訊業務 1 月成長強勁，其中，網路數據中心 (IDC)、雲端及資安業務表現亮眼，主因來自政府的大型稅賦等相關專案的貢獻，帶動 IDC、雲端及資安營收年增維持雙位數百分比。

台灣大

台灣大 1 月營收 164.6 億元，月減 4.1%，年減 2.9%；EBITDA 35.9 億元，月增 2.6%，年減 2.4%；稅後純益 11.6 億元，月增 22.1%，年增 9.4%，每股純益 0.38 元。台灣大表示，受惠電信營業利益年增 35%，推升 1 月稅後純益年增近 10%。

台灣大 1 月行動服務營收持續呈現年增，智慧型手機月租 ARPU 不論來自台灣之星或台灣大既有用戶，也較去年同期成長。

另外，台灣大董事會已於 1 月 17 日通過 2025 年資本支出計畫，總計 85.79 億元，其中電子商務相關資本支出為 6.86 億元，其他則為行動寬頻網路、固定網路、寬頻上網以及數位電視。

遠傳

遠傳 1 月營收 86.59 億元，月減 13.3%，年減 3.1%；EBITDA 31.19 億元，月減 4.3%，年增 4.5%；稅後純益 10.71 億元，月減 20.1%，年增 9.6%，每股純益 0.3 元。

遠傳表示，1 月行動通訊業務穩健成長，月租型用戶 5G 滲透率攀升至 43.4%；月租型用戶 ARPU 自合併亞太以來，年成長率首次轉為正成長，帶動行動服務營收年增 2.4%，連續 47 個月呈現正成長。

遠傳為促進公共利益，減少詐騙發生，對於久未使用的門號終止服務並回收，1 月清查減少遠傳與亞太共同在外流通門號數量約 45 萬門。