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鉅亨速報

營收速報 - 陽明(2609)1月營收175.93億元年增率高達25.69％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 15:16


陽明(2609-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣175.93億元，年增率25.69%，月增率2%。

今年1-1月累計營收為175.93億元，累計年增率25.69%。

最新價為67.8元，近5日股價下跌-0.59%，相關航 運 業下跌-1.67%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1777 張
  • 外資買賣超：-1218 張
  • 投信買賣超：-1389 張
  • 自營商買賣超：+830 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 175.93億 26% 2%
24/12 172.49億 62% -1%
24/11 174.78億 60% -8%
24/10 189.93億 68% -12%
24/9 216.20億 77% -16%
24/8 257.60億 111% 1%

陽明(2609-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為國內外水上貨運、客運業務之經營。倉庫、碼頭、拖船、駁船、貨櫃集散場站業務之經營。船舶、貨櫃及車架之修理、租賃、買賣業務之經營。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收陽明

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