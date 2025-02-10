營收速報 - 陽明(2609)1月營收175.93億元年增率高達25.69％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 15:16
今年1-1月累計營收為175.93億元，累計年增率25.69%。
最新價為67.8元，近5日股價下跌-0.59%，相關航 運 業下跌-1.67%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1777 張
- 外資買賣超：-1218 張
- 投信買賣超：-1389 張
- 自營商買賣超：+830 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|175.93億
|26%
|2%
|24/12
|172.49億
|62%
|-1%
|24/11
|174.78億
|60%
|-8%
|24/10
|189.93億
|68%
|-12%
|24/9
|216.20億
|77%
|-16%
|24/8
|257.60億
|111%
|1%
陽明(2609-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為國內外水上貨運、客運業務之經營。倉庫、碼頭、拖船、駁船、貨櫃集散場站業務之經營。船舶、貨櫃及車架之修理、租賃、買賣業務之經營。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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