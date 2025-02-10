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鉅亨速報

營收速報 - 台泥(1101)1月營收122.13億元年增率高達68.74％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 15:15


台泥(1101-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣122.13億元，年增率68.74%，月增率-26.17%。

今年1-1月累計營收為122.13億元，累計年增率68.74%。

最新價為31.15元，近5日股價下跌-2.04%，相關水泥工業下跌-1.42%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-758 張
  • 外資買賣超：-8286 張
  • 投信買賣超：+6745 張
  • 自營商買賣超：+783 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 122.13億 69% -26%
24/12 165.43億 74% 0%
24/11 165.03億 88% 1%
24/10 162.72億 74% 22%
24/9 133.25億 53% 2%
24/8 130.04億 39% -10%

台泥(1101-TW) 所屬產業為水泥工業，主要業務為有關水泥及水泥製品之生產及運銷。有關水泥原料及水泥製品原料之開採製造運銷及附屬礦石之開採經銷。經營有關水泥工業及其附屬事業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報1月營收台泥

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