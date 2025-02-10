營收速報 - 遠雄來(2712)1月營收5,219萬元年增率高達43.19％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 10:15
今年1-1月累計營收為5,219萬元，累計年增率43.19%。
最新價為24.9元，近5日股價下跌-0.8%，相關觀光事業下跌-0.69%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+9 張
- 外資買賣超：+9 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|5,219萬
|43%
|39%
|24/12
|3,764萬
|-16%
|-1%
|24/11
|3,801萬
|-8%
|33%
|24/10
|2,851萬
|-45%
|-17%
|24/9
|3,426萬
|-22%
|-9%
|24/8
|3,756萬
|-57%
|64%
遠雄來(2712-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為經營觀光旅館及餐廳業務。經營商品之銷售。健身房之經營。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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