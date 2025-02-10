search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 遠雄來(2712)1月營收5,219萬元年增率高達43.19％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 10:15


遠雄來(2712-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣5,219萬元，年增率43.19%，月增率38.65%。

今年1-1月累計營收為5,219萬元，累計年增率43.19%。

最新價為24.9元，近5日股價下跌-0.8%，相關觀光事業下跌-0.69%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+9 張
  • 外資買賣超：+9 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 5,219萬 43% 39%
24/12 3,764萬 -16% -1%
24/11 3,801萬 -8% 33%
24/10 2,851萬 -45% -17%
24/9 3,426萬 -22% -9%
24/8 3,756萬 -57% 64%

遠雄來(2712-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為經營觀光旅館及餐廳業務。經營商品之銷售。健身房之經營。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報1月營收遠雄來

相關行情

台股首頁我要存股
遠雄來24.90.00%
美元/台幣32.8370.16%

延伸閱讀


Empty